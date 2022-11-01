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В Костанае разыскивают без вести пропавшую девушку

Костанай, розыск Фото: Instagram/dpkostanaiskoi_oblasti
Полиция Костаная разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Ирину Сергушову. По заявлению матери, она вышла из дома 29 октября 2022 года и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.

Была одета: куртка и шапка черного цвета, трико и толстовка черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кому известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в полицию по телефону 102, – говорится в обращении.

Проводится комплекс розыскных мероприятий. Ориентирован весь личный состав полиции.

С начала 2022 года в Казахстане пропали без вести 2075 человек. Большинство из них на сегодня найдены.

В 2022 году пропавшими без вести признаны 186 несовершеннолетних, из них найдены 176, продолжаются поиски шести. Из них двое пропали в Шымкенте, и по одному – в Акмолинской, Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.

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