18-летний таксист из Астаны выехал в Караганду и пропал без вести

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 18-летнего Нурсултана Жанибекулы, сообщает Zakon.kz.

О пропаже парня сообщает Telegram-канал "Патриот". Сообщается, что 18-летний Нурсултан Жанибекулы, работая таксистом, 9 декабря выехал из Астаны в Караганду. По данным свидетелей, из Караганды он поехал в Алматы, а после этого перестал выходить на связь.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении Нурсултана Жанибекулы, обратиться в отдел криминальной полиции Управления полиции района Байконыр Астаны, позвонив по номерам: 8 (7172) 71-60-87, 8 (7172) 20-23-29, 8 (775) 217 80 98.

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