Мусин заявил, что школьников обеспечат планшетами казахстанского производства

На заседании правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что для решения проблемы с тяжелыми рюкзаками планируется оснастить учеников первых классов планшетами собственного производства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, для комплексного решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах предлагается внедрить в процесс обучения планшеты. Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к образовательным онлайн-ресурсам из дома.

Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе показали хороший результат в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции. Также это позволило школьникам создавать собственный контент в рамках творческих предметов. В этих странах ставилась цель по снижению "цифрового" неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков. Багдат Мусин

В связи с этим глава ведомства предлагает в 2023 году обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами через механизм сервисной модели.

При этом министр перечислил основные преимущества предлагаемого механизма. В первую очередь, при использовании сервисной модели, в отличие от прямого закупа, снижается единовременная нагрузка на бюджет за счет распределения суммы контракта на четыре года, в течение которых ученик завершит обучение в начальных классах. Эта модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу.

Кроме того, в рамках сервисной модели, помимо услуги по аренде планшетов, будут закупаться услуги по обеспечению мобильным интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов. Багдат Мусин

Немаловажным фактором является и возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных онлайн-ресурсов, так называемый белый интернет.

Но самое главное – это снижение зависимости от зарубежного производства. Этот механизм будет доступен лишь отечественным производителям.

Локализацию производства предлагается разбить на три этапа.

Первый этап – организация сборочного производства планшетов в 2023 году – включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовку специалистов для дальнейшего обучения.

На втором этапе нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов. Третий этап должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники вузов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов. Багдат Мусин

Как заключил Мусин, для качественного исполнения поручения главы государства предлагается совместно с заинтересованными госорганами и мобильными операторами связи принять ряд мер.

В частности, требуется Минпросвещения совместно с МЦРИАП в срок до 15 ноября этого года утвердить основные требования к планшетам, в том числе список белых сайтов для доступа в интернет.

МЦРИАП совместно с Минпросвещения нужно будет еще определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам. Минфину совместно с МЦРИАП следует до 1 декабря 2022 года проработать вопрос финансирования приобретения планшетов по сервисной модели.

МЦРИАП должно определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети. МЦРИАП совместно с операторами связи нужно обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.

1 ноября на заседании правительства министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате.