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Китайские ученые успешно пересадили свиные органы обезьянам

Китайские ученые успешно пересадили свиные органы обезьянам Фото: pxhere
Группа ученых из Китая успешно прооперировала три обезьяны, пересадив им органы генетически модифицированной свиньи, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты China Daily, операция прошла в октябре и длилась 14 часов. Приматам пересадили печень, почки, сердце, роговицу, часть кожи и кости.

Изначально в эксперименте участвовали четыре обезьяны. Один из приматов скончался через две недели после операции. Как отметили ученые, не прижились печень и почки.

Состояние остальных трех особей стабильное. Вживленные им органы функционируют нормально.

У генетически модифицированной свиньи было удалено три гена, чтобы избежать отторжения трансплантата у реципиентов. В геном свиньи также были добавлены три человеческих гена, чтобы устранить любые заболевания, связанные с кровью, и уменьшить повреждение пересаженных органов.

27 мая казахстанские ученые разработали новые методы лечения патологий артерий. По их мнению, это позволит снизить инвалидность и смертность от инфаркта миокарда, инсульта, трофических язв, гангрены нижних конечностей и других органов.

Анастасия Стативкина
Интересное Китай
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