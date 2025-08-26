#АЭС в Казахстане
Мир

Уникальная операция в Китае: человеку впервые пересадили легкое свиньи

уникальная операция в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:31 Фото: pixabay
В Китае врачи впервые в истории пересадили 39-летнему мужчину легкое от генетически модифицированной свиньи. У пациента ранее была зафиксирована смерть мозга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Livescience, операцию провели для того, чтобы понять, как человеческая иммунная система отреагирует на такой орган и возможно ли в будущем использовать этот метод для живых пациентов.

Отмечается, что похожие опыты с людьми со смертью мозга уже проводились, однако пересаживались другие органы – почки, сердце или печень. Легкие же считаются одними из самых сложных органов для ксенотрансплантации, так как они напрямую контактируют с воздухом и особенно уязвимы к иммунной атаке.

Как уточняется, для эксперимента использовали легкое свиньи, модифицированное при помощи технологии редактирования генов CRISPR. Ученые удалили несколько генов, вызывающих иммунный отклик, и внедрили гены человека, чтобы орган лучше прижился. По окончании процедуры трансплантации уже через 24 часа проявились ранние симптомы отторжения, а на девятый день эксперимент завершили по просьбе семьи пациента. Специалисты подчеркивают, что работа носит исследовательский характер: метод еще не готов к применению в медицине, но дает важные данные о том, какие препятствия нужно преодолеть. Ученые уверены, что подобные опыты помогут приблизиться к тому моменту, когда органы животных смогут спасти жизнь пациентам, ожидающим донорскую пересадку.

Согласно данным издания, эксперимент завершился сравнительно быстро и выявил серьезные иммунные барьеры, специалисты считают его важным шагом для всей трансплантологии. В данное время тысячи пациентов по всему миру умирают, не дождавшись донорских органов, и ксенотрансплантация рассматривается как один из возможных способов решить эту проблему. Этот опыт показал, что даже при высоких рисках и ограничениях технология способна работать хотя бы в краткосрочной перспективе, а дальнейшие исследования помогут приблизить ее к реальной медицине.

Ранее сообщалось, что сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
