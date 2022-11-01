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Парень выбросился с 24-го этажа в Астане

Парень выбросился с 24-го этажа в Астане Фото: pixabay
31 октября в Астане 18-летний парень выпрыгнул с 24-го этажа одной из многоэтажек по проспекту Кабанбай батыра. В полиции начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного ведомства, в 19:30 31 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины.

По данным полиции, личность мужчины была установлена. Им оказался 18-летний житель столицы, который спрыгнул с 24-го этажа.

Назначены соответствующие экспертизы, заключили в ДП.

В августе произошла аналогичная трагедия в Алматы. Тогда из окна 25-го этажа выбросилась девушка.

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Анастасия Московчук
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