Парень выбросился с 24-го этажа в Астане

31 октября в Астане 18-летний парень выпрыгнул с 24-го этажа одной из многоэтажек по проспекту Кабанбай батыра. В полиции начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного ведомства, в 19:30 31 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины.

По данным полиции, личность мужчины была установлена. Им оказался 18-летний житель столицы, который спрыгнул с 24-го этажа.

Назначены соответствующие экспертизы, заключили в ДП.

В августе произошла аналогичная трагедия в Алматы. Тогда из окна 25-го этажа выбросилась девушка.