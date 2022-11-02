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В Казахстане обучение в колледжах и училищах подорожало почти на 20% за год

колледжи Фото: Zakon.kz
За январь-июнь 2022 года объeм услуг в области технического и профессионального среднего образования достиг 84,2 млрд тенге. Это на 14,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Услуги, оказанные за счет бюджета, составили 73,8 млрд тенге, за счет населения – 9,8 млрд тенге, за счет предприятий – 669 млн тенге. За тот же период 2021 года объем услуг в секторе составлял 73,6 млрд тенге, это плюс 7,8% за год.

В региональном разрезе

Наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы: 11,1 млрд тенге – на 18% больше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская область (5,6 млрд тенге, минус 3,9% за год) и Шымкент (5,5 млрд тенге, плюс 21,5%).

Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,5 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Атырауская и Абайская области.

Наибольший рост объема услуг в области технического и профессионального среднего образования наблюдался в столице (на 27,1% за год, до 4,6 млрд тенге), наибольшее сокращение – в Восточно-Казахстанской области (на 42%, до 3,1 млрд тенге).

76,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, – государственные. С начала года госучреждения оказали услуг на 64,6 млрд тенге – на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, пишет Finprom.kz.

Еще 23,3% услуг пришлось на частный бизнес (19,7 млрд тенге, годовой рост – на заметные 24,3%) и лишь 1,9 млн тенге – на иностранные предприятия.

В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средний бизнес: 46,4 млрд тенге – на 11,3% больше, чем годом ранее. Малый бизнес оказал услуг в секторе на 30,5 млрд тенге, плюс 20,1% за год, крупный – на 7,3 млрд тенге, плюс 13%.

По итогам сентября текущего года стоимость профессионального среднего образования выросла на 19,5% за год.

Наибольший рост цен наблюдался в Атырауской области: на 65,9% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Западно-Казахстанская и Туркестанская области: 35,4% и 34,5%, соответственно. Наименьший рост цен был зафиксирован в Акмолинской области: на 1,3% за год.

1 августа 2022 года стало известно, что изменились правила приема на обучение в колледжи и училища.

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