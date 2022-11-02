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Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал семейный образ на Хэллоуин

жена, ребенок, собака Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский, профессиональный боксер Димаш Ниязов на своей странице в Instagram опубликовал family look на Хэллоуин 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

На фотоснимке Димаш Ниязов с супругой Дженнифер и маленьким сыном, а также с собакой позируют на празднике Хэллоуин. Казахстанец подписал фотографию: "Super Family".

Подписчикам понравился образ всей семьи:

  • У вас такие добрые образы на Хэллоуин.

  • Очень красивая семья. Бакытты болыныздар! Сыночек пусть растет на радость всем!

  • На папу похож малыш.

  •  И пес с вами всюду.

  • Классно!

Димаш Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей и уже более 13 лет живет в США. Работает в New York Police Department (NYPD), патрулирует районы Бруклина.

В 2017 году Димаша Ниязова признали лучшим полицейским. Он является профессиональным боксером.

В июле 2018 года сообщалось, что Димаш Ниязов женился на своей возлюбленной Дженнифер.

19 мая 2022 года Димаш Ниязов сообщил, что впервые стал отцом. Его супруга родила мальчика, которого назвали Камиль. Супруги решились на домашние роды.

1 июня Димаш Ниязов опубликовал первое фото с младенцем.

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