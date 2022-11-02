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По новой дороге из Алматы на Иссык-Куль планируют запустить электробусы

По новой дороге из Алматы на Иссык-Куль планируют запустить электробусы Фото: pxhere
По короткой дороге из Алматы на Иссык-Куль предлагают пустить электрические автобусы, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, прошло второе заседание кыргызско-казахской рабочей группы по транспорту и развитию инфраструктуры. Рассмотрен текущий статус проекта по строительству альтернативной дороги Алматы – Иссык-Куль.

Азиатский банк развития предлагает запуск регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы – Иссык-Куль.

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