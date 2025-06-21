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Общество

Новые электробусы запустят в Алматы

Электробус, акимат, транспорт, дорожное движение, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 13:43 Фото: акимат Алматы
В Алматы с 22 июня 2025 года на одном из маршрутов появятся новые электроавтобусы, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Управлении городской мобильности южной столицы, в рамках развития системы общественного транспорта и улучшения экологической ситуации продолжается обновление городских автобусов. Частный автопарк City Bus приобрел партию электрических автобусов марки Skywell.

"Низкопольные электробусы большой вместимости обладают запасом хода в 400 км, бесшумны, оснащены камерами видеонаблюдения, кондиционерами, USB-портами для зарядки, датчиками слежения за водителем и другими современными системами. Данные автобусы будут курсировать на маршруте №19 сообщением "ЖК Нуркент – ул. Алматинская" с 22 июня. Кроме того, на маршруте будет увеличен плановый выход автобусов с 16 до 18 единиц", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Отмечается также, что в 2024 году Управлением городской мобильности Алматы приобретено 600 автобусов на газе, 112 троллейбусов и 100 электробусов, организовано три новых городских и 20 пригородных маршрутов.

В 2025 году акиматом планируется приобретение дополнительно 600 автобусов на газе, частными перевозчиками запланировано приобретение еще 118 электробусов.

Ранее власти города делились другой информацией. Так, озеро Сайран преобразилось до неузнаваемости, но уже зарастает мусором.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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