Глава МВД о торговле людьми: Проблемой предметно и комплексно никто не занимался

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на форуме в Астане признал, что деятельность по противодействию торговле людьми – это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь верхушка айсберга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов, ссылаясь на данные ООН, сообщил, что 70% жертв торговли людьми в мире составляют женщины и молодые девушки. И каждый третий – ребенок.

К сожалению, эта проблема касается и Казахстана. Ежегодно в стране регистрируется более 100 таких преступлений. Раньше доходило до 300. За четыре месяца текущего года выявлено около 30 случаев торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

При этом он заявил, что нужно признать, что это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь верхушка айсберга.

Скажем откровенно, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался. Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. Сейчас мы не имеем полного представления о жертве торговли людьми. Почему они ею становятся? Как попадают в ловушку? Из-за чего не могут из нее выбраться? Почему не знают своих прав, не обращаются в полицию? Почему трудовым мигрантам выгоднее находиться в тени, подвергая себя опасности попасть в рабство? Глава МВД РК

Ситуацию осложняет, по его словам, то, что данная сфера всегда латентна.

26 июля на брифинге эксперты объяснили, кто может стать жертвой торговли людьми.