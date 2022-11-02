"Бавария" уникальным рекордом подтвердила статус одной из лучших команд ЛЧ

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" первым выиграл все 6 игр группового раунда Лиги чемпионов в этом году, а также в двух сезонах подряд и трижды в истории данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Тем самым "мюнхенцы" установили рекорд Лиги чемпионов, второй год подряд победив во всех матчах в своей подгруппе. По две виктории были одержаны дома и на выезде над "Интером", "Барселоной" и "Викторией".

В прошедшем сезоне немецкий суперклуб также выиграл все 6 игр в группе, где были "Бенфика", "Барселона" и "Динамо" Киев.

Фото: Instagram/fcbayern

Данного успеха "Бавария" достигла еще в сезоне 2019/20.

Подобным достижением в ЛЧ также могут похвалиться: "Милан" (1993), "ПСЖ" (1995), "Спартак" (1996), "Барселона" (2003), "Реал" (2012, 2015), "Аякс" (2022) и "Ливерпуль" (2022).

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