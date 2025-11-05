#Народный юрист
Спорт

"Бавария" обыграла ПСЖ и одержала 16-ю победу подряд

Футбол 16 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:42 Фото. Instagram/fcbayern
Действующий чемпион Бундеслиги "Бавария" поражает феноменальными показателями на старте этого сезона. Мюнхенский клуб выиграл все 16 матчей на турнирах различного уровня, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "Бавария" сумела одолеть лучший клуб Европы прошлого сезона – французский ПСЖ. Команда Венсана Компани на выезде переиграла "парижан" со счетом 2:1, при этом гости играли в меньшинстве, в конце первого тайма был удален Луис Диас.

Но перед уходом колумбиец оформил дубль в ворота хозяев поля.

В итоге мюнхенская дружина продлила свою победную серию до 16-ти встреч во всех турнирах.

"Набрали три очка – это хорошо, но никто не завоевывает трофеи в ноябре. Надо сохранять спокойствие и думать о следующей игре. В последнее время были разные ситуации, но справлялись. В субботу у нас была большая ротация и парни справились. В Париже играли вдесятером 45 минут и тоже справились. Это вселяет уверенность. Надеюсь, что у Хакими ничего серьезного и снова ждем его на поле. Никогда не хочется видеть подобное, ранее в США потеряли Мусиалу, это не самые приятные моменты".Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Чемпионы Германии за время победной серии из 16 игр забили в ворота соперников 56 голов и пропустили 11.

Неделю назад "Бавария" улучшила рекорд итальянского "Милана" 33-летней давности.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
