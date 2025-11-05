"Бавария" обыграла ПСЖ и одержала 16-ю победу подряд
Минувшей ночью "Бавария" сумела одолеть лучший клуб Европы прошлого сезона – французский ПСЖ. Команда Венсана Компани на выезде переиграла "парижан" со счетом 2:1, при этом гости играли в меньшинстве, в конце первого тайма был удален Луис Диас.
Но перед уходом колумбиец оформил дубль в ворота хозяев поля.
В итоге мюнхенская дружина продлила свою победную серию до 16-ти встреч во всех турнирах.
Vincent Kompany: "We got three points, which is good. But nobody wins trophies in November. We have to stay calm and focus on the next game. We were put in different situations recently and we were there. On Saturday we rotated heavily and the boys were there, today we had to…"
"Набрали три очка – это хорошо, но никто не завоевывает трофеи в ноябре. Надо сохранять спокойствие и думать о следующей игре. В последнее время были разные ситуации, но справлялись. В субботу у нас была большая ротация и парни справились. В Париже играли вдесятером 45 минут и тоже справились. Это вселяет уверенность. Надеюсь, что у Хакими ничего серьезного и снова ждем его на поле. Никогда не хочется видеть подобное, ранее в США потеряли Мусиалу, это не самые приятные моменты".Главный тренер "Баварии" Венсан Компани
Чемпионы Германии за время победной серии из 16 игр забили в ворота соперников 56 голов и пропустили 11.
Неделю назад "Бавария" улучшила рекорд итальянского "Милана" 33-летней давности.