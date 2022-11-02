МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября заявил, что проверяется происхождение денег, которые чиновники потратили в казино, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Марат Ахметжанов, проводится расследование.

"Некоторые действительно уже не работают, будут выясняться все обстоятельства", – сказал глава ведомства.

19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 миллионов тенге в казино Алматинской области. Прокуратурой в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств: