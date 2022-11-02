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МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино

МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино Фото: pxhere
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября заявил, что проверяется происхождение денег, которые чиновники потратили в казино, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Марат Ахметжанов, проводится расследование.

"Некоторые действительно уже не работают, будут выясняться все обстоятельства", – сказал глава ведомства.

19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 миллионов тенге в казино Алматинской области. Прокуратурой в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:

  • Министерство внутренних дел РК – 97 млн;

  • Министерство обороны РК – 95 млн;

  • Министерство финансов РК – 25 млн;

  • Верховный суд РК – 7 млн;

  • Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;

  • Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;

  • Местные исполнительные органы – 36 млн;

  • Иные госорганы – 27 млн.

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