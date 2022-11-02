Каракат Абден требует запретить празднование Хэллоуина

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден призывает молодежь не праздновать Хэллоуин, сообщает Zakon.kz.

Каракат Абден 1 ноября разместила свое видеообращение в Facebook.

В Сеуле произошла ужасная трагедия. И очень больно, что там погибла наша соотечественница. Я приношу искренние соболезнования ее родителям и близким. Дай бог им сил и терпения. Каракат Абден

По ее словам, нужно подумать, нужны ли нам такие праздники, которые противоречат нашим традициям и нашему менталитету.

Только вчера я наблюдала такую картину на улицах Алматы. Мне навстречу шла группа девушек и парней. Они были все в гриме, очень жутко были накрашены глаза и лицо. Будто по лицу течет кровь. Каракат Абден

Абден считает, что такой праздник, как Хэллоуин, нужно запретить на законном уровне. Нашему народу, нашему молодому поколению такие праздники чужды, они вообще не нужны.

Она призвала праздновать и популяризировать национальные и государственные праздники.

Вечером 29 октября в одном из переулков района Сеула Итхэвон у отеля "Гамильтон", где сосредоточено множество баров, произошла массовая давка. Свидетели рассказали, что большая толпа людей хлынула в узкий переулок, люди начали падать друг на друга. До сих пор растет количество погибших во время давки на праздновании Хэллоуина. К настоящему моменту известно о 154 жертвах. Среди погибших оказалась и гражданка Казахстана.