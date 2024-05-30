Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать в день

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала съедать в день не более одной порции мороженого, так как это очень высококалорийный продукт, сообщает Zakon.kz.

По информации Pravda.ru Дюваль дала еще советы - есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня. И не есть мороженое на улице, потому что оно имеет липкую текстуру и на него мгновенно прилипает всё, что находится вокруг — от пыли до болезнетворных бактерий.

"Выбирать лучше мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение натуральному продукту, пусть и не такому красивому и яркому. Его можно украсить по своему усмотрению, например, вареньем", - отметила диетолог.

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