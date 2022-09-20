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Убегавший от спецназа вымогатель разбрасывал деньги на ходу

спецоперация ВКО вымогательство Фото: пресс-служба ДП ВКО
Житель села Березовка в Восточно-Казахстанской области вымогал у 20-летнего сельчанина 500 тыс. тенге. По данным пресс-службы полиции региона, злоумышленник задержан, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели спецоперацию с сотрудниками спецназа.

После передачи полмиллиона тенге задержали подозреваемого, который при виде стражей правопорядка стал скрываться, по пути избавляясь от вещественных доказательств.Пресс-служба ДВ ВКО

Задержанный дал признательные показания.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по ст. 194, ч. 1 УК РК “Вымогательство”, предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.Замначальника ДП ВКО Алмаз Тукенов

В июне сообщалось, что в Актобе вымогатели удерживали в подвале многоэтажного дома двух мужчин и требовали с них деньги.

Кроме того, управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге.

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