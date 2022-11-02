Банду, продававшую несовершеннолетних в сексуальное рабство, задержали в Шымкенте

Начальник Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов на форуме в Астане рассказал о фактах торговли людьми в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Нурмагамбетов сообщил, что в августе пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 11 человек в Шымкенте, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, содержанием притонов и вовлечением лиц, включая несовершеннолетних, в проституцию.

В целом доказана их причастность к совершению 23 преступлений, установлены 18 потерпевших, в том числе шесть несовершеннолетних. Буквально на днях была изобличена еще одна ОПГ, занимающаяся торговлей людьми. Начальник Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов

В целом, по его словам, ежегодно в Казахстане регистрируется более 100 досудебных расследований по преступлениям с торговлей людьми. При этом полицией пресекается противоправная деятельность организованных групп, в том числе транснациональных, занимающихся вербовкой и эксплуатацией жертв торговли людьми. Так, если в 2019 году была пресечена деятельность двух таких групп, то в 2020 – 1, в 2021 году – 2, то в 2022 году – 6.

Ликвидируются каналы вывоза наших граждан с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны. Канат Нурмагамбетов

В июле сообщалось, что законопроект о противодействии торговле людьми разработают в Казахстане в 2023 году. И.о. начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов уточнил, что отдельного закона в стране нет.

Кроме того, эксперты объяснили, кто может стать жертвой торговли людьми.