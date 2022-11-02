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КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану

КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности пресек устойчивый канал поставок наркотиков в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, 29 октября был задержан наркокурьер. У него обнаружили 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны из южных регионов страны.

Ведется расследование, добавили в КНБ.

5 октября стало известно, что в Алматы пресекли контрабанду наркотиков из США. Задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.

28 октября полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков в Актау.

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