КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности пресек устойчивый канал поставок наркотиков в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным комитета, 29 октября был задержан наркокурьер. У него обнаружили 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны из южных регионов страны.
Ведется расследование, добавили в КНБ.
5 октября стало известно, что в Алматы пресекли контрабанду наркотиков из США. Задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.
28 октября полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков в Актау.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ