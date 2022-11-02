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В Алматы провели три спецоперации

В Алматы провели три спецоперации Фото: пресс-служба ДП Алматы
В полиции Алматы рассказали о проведении трех спецопераций. Как уточнили Zakon.kz правоохранители, у задержанных было изъято 13 ружей, украденных во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы указано, что спецназ обезвредил шестерых подозреваемых.

По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть – спрятали.

Также отмечено, что схроны были расположены в безлюдных местах города.

Кроме того, в тайниках обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.

По изъятому оружию назначены экспертизы, добавили в ДП.

В августе сообщалось об обнаружении очередного схрона с похищенным в январе оружием в Алматы. В тайнике хранились два мешка с оружием и боеприпасами. Всего насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты и порядка 200 патронов разного калибра.

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