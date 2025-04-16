Спецоперация в Алматы: ликвидация фитолаборатории и задержание подозреваемого

В Алматы ликвидировали фитолабораторию. В ходе спецоперации изъята крупная партия марихуаны и задержан подозреваемый. Об этом 16 апреля 2025 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Факт незаконного культивирования наркотических растений выявили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы совместно с оперативниками полиции Ауэзовского района.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили оборудованную фитолабораторию, в которой росли наркосодержащие растения. В помещении был изъят 31 куст с характерным запахом, а также специализированное оборудование: лампы, весы, удобрения, приборы для измерения кислотности воды и температуры... Подозреваемый задержан, начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Алматы

Согласно экспертизе, растения признаны марихуаной, общий вес составил более 21 кг.

"Подобные спецоперации являются частью системной работы полиции по выявлению и пресечению наркопреступлений в рамках объявленного Года профилактики. Упор делается на своевременное реагирование, активное взаимодействие между службами и эффективное использование оперативной информации", – резюмировал начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Мурат Жумабаев.

14 апреля 2025 года МВД обратилось к казахстанским родителям. Комитет по противодействию наркопреступности выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес. Подробнее об этом здесь.