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Происшествия

Спецоперация в Алматы: ликвидация фитолаборатории и задержание подозреваемого

Спецоперация в Алматы: ликвидация фитолаборатории и задержание подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:09 Фото: polisia.kz
В Алматы ликвидировали фитолабораторию. В ходе спецоперации изъята крупная партия марихуаны и задержан подозреваемый. Об этом 16 апреля 2025 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Факт незаконного культивирования наркотических растений выявили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы совместно с оперативниками полиции Ауэзовского района.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили оборудованную фитолабораторию, в которой росли наркосодержащие растения. В помещении был изъят 31 куст с характерным запахом, а также специализированное оборудование: лампы, весы, удобрения, приборы для измерения кислотности воды и температуры... Подозреваемый задержан, начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматы

Согласно экспертизе, растения признаны марихуаной, общий вес составил более 21 кг.

"Подобные спецоперации являются частью системной работы полиции по выявлению и пресечению наркопреступлений в рамках объявленного Года профилактики. Упор делается на своевременное реагирование, активное взаимодействие между службами и эффективное использование оперативной информации", – резюмировал начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Мурат Жумабаев.

14 апреля 2025 года МВД обратилось к казахстанским родителям. Комитет по противодействию наркопреступности выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес. Подробнее об этом здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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