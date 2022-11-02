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Массовая гибель мальков в Конаеве: отобраны пробы воды и почвы

тушки Фото: скриншот видео
2 ноября в сети Instagram была размещена видеозапись, на которой зафиксирована гибели молоди рыб. Была создана рабочая группа, которая выехала на Капшагайское водохранилище с проверкой, сообщает Zakon.kz.

В рабочую группу вошли сотрудники Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местного исполнительного органа, Управления по чрезвычайным ситуациям города Конаева, Управления санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, РГП "Казгидромет", ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".

Вдоль береговой линии № 11 рыбохозяйственного участка Капшагайского водохранилища в районе Лев-горы они обнаружили погибших мальков воблы весом около 350-400 кг.

Отмечается, что данный участок закреплен за ТОО "Айна Су" для ведения промыслового рыболовства.

В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. При этом об общем весе погибшей рыбы будет сообщено дополнительно после сбора, – говорится в сообщении.

Для выяснения причин гибели молоди рыб специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, Департамента экологии по Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" и РГП "Казгидромет" были отобраны пробы воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта.

О результатах будет сообщено дополнительно.

Факт гибели рыбы зарегистрирован в Управлении полиции города.

Ранее в социальных сетях распространили видео с кадрами массовой гибели мальков.

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