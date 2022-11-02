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Массовую гибель мальков сняли на видео в Конаеве

Массовую гибель мальков зафиксировали в Конаеве Фото: скриншот видео
В социальных сетях 2 ноября распространили видео с кадрами массовой гибели мальков. Под публикацией говорится, что видео снято в Конаеве в районе Лев-горы, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Алматинской области уточнили, что по указанному факту создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, акимата города, Департамента экологии и егерской службы, а также сотрудники природоохранной прокуратуры.

Как подчеркнули в надзорном органе, по результатам обследования будет дана соответствующая оценка.


1 ноября 2022 года на данном участке ТОО "Айна Су" производилось зарыбление водоема, где было выпущено более 30 тыс. мальков. По предварительным данным, при сильном штормовом ветре часть мальков выбросило на берег.Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщили, что на водоем для выяснения обстоятельств выехали специалисты инспекции Комитета рыбного хозяйства.

Кроме того, согласно инструкции, оповещены все заинтересованные государственные органы и организации для создания совместной комиссии для выяснения всех обстоятельств.Пресс-служба МЭГПР РК

Дополнительную информацию в Минэкологии пообещали предоставить "по результатам развития ситуации".



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В конце этого лета в Tik-Tok появились кадры, на которых запечатлена мертвая рыба во время отлива. По словам автора видео, гибель рыбы произошла в северной части Каспийского моря. 30 августа в Минэкологии сообщили, что на обследование побережья Каспия были направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, которые место гибели рыбы не обнаружили.

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