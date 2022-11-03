Опубликован окончательный список команд в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам заключительных игр 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА определились все футбольные клубы, которые пробились в 1/8 финала главного европейского турнира, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, весной 2023 года в плей-офф ЛЧ сыграют 16 коллективов. Из этого списка 8 команд вышли с первого места в подгруппе: "Наполи", "Порту", "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси", "Реал", "МанСити" и "Бенфика". Остальные получили путевку за счет второй позиции в квартете: "Ливерпуль", "Брюгге", "Интер", "Айнтрахт", "Милан", "РБ Лейпциг", "Боруссия" и "ПСЖ".

Фото: Instagram/championsleague

А команды, которые завершили свои игры на третьей строчке группового раунда, будут выступать в Лиге Европы: "Аякс", "Байер", "Барселона", "Спортинг", "РБ Зальцбург", "Шахтер", "Севилья" и "Ювентус".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 7 ноября.

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