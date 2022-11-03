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Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса

Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса Фото: соцсети
Аким Алматы Ерболат Досаев 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса, сообщает Zakon.kz.

На днях Ерболат Досаев проехал по BRT на автобусе. Об этом он сообщил на встрече с жителями Алмалинского района. Он прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что четыре автобуса в этот день не вышли на маршрут.

Он отметил, что причина в том, что в городе нет необходимого запаса автобусов.

"Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и 100 троллейбусов",  – сказал аким.

Аким сделал специальный замер, как долго он ехал. Классическое скоростное BRT начинается от Тимирязева/Байтурсынова и доходит до места, где выделенная полоса, а до этого момента автобусы идут по правой полосе и застревают на каждом светофоре.

"Проблемы есть, и мы будем решать их вместе. Никто не собирается проделанную работу выбрасывать в мусорный ящик. BRT доведем до ума. Каким образом, мы решим", – заявил Досаев.

2 ноября стало известно, что по новой дороге из Алматы на Иссык-Куль планируют запустить электробусы.

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