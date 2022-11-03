Сенат принял закон "О прокуратуре"
Представил документ заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев. По его словам, основной целью законопроекта является системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.
В заключении профильного комитета Сената сказано, что положения законопроекта определяют компетенцию, организацию и порядок деятельности органов прокуратуры в части:
правовой основы деятельности органов прокуратуры и их структуры;
принципов организации и деятельности органов прокуратуры;
полномочий прокуроров;
пределов и форм высшего надзора, представительства интересов государства в суде, уголовного преследования, рассмотрения обращений;
правовых гарантий деятельности прокуроров.
Законопроектом Генеральному прокурору предоставлено право обращения:
в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;
в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.
Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах).
В целях усиления надзорных функций прокуроров введен новый акт прокурорского надзора – разъяснение о недопустимости нарушений закона.
Для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина прокуратура будет взаимодействовать в том числе с Уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.
Принятый Конституционный закон "О прокуратуре" отражает всю систему прокуратуры и компетенции от районов до центрального звена. Конституционный закон "О прокуратуре" разработан с целью реализации изменений, внесенных в Конституцию по итогам республиканского референдума. Основными задачами прокуратуры определяются защита человека, его жизни, прав и свобод как высших ценностей государства, а также обеспечение законности на территории страны. Следует отметить, что деятельность органов прокуратуры впервые будет регулироваться конституционным законом. Надеемся, что этот шаг внесет важный вклад в совершенствование правозащитной системы страны. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
Также 3 ноября депутаты Сената приняли Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном суде Республики Казахстан" Документ направили на подпись главе государства. Законопроект разработан в целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".