Сенат принял закон "О прокуратуре"

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты приняли закон "О прокуратуре". Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев. По его словам, основной целью законопроекта является системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что положения законопроекта определяют компетенцию, организацию и порядок деятельности органов прокуратуры в части:

правовой основы деятельности органов прокуратуры и их структуры;

принципов организации и деятельности органов прокуратуры;

полномочий прокуроров;

пределов и форм высшего надзора, представительства интересов государства в суде, уголовного преследования, рассмотрения обращений;

правовых гарантий деятельности прокуроров.

Законопроектом Генеральному прокурору предоставлено право обращения:

в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;

в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах).

В целях усиления надзорных функций прокуроров введен новый акт прокурорского надзора – разъяснение о недопустимости нарушений закона.

Для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина прокуратура будет взаимодействовать в том числе с Уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.

Принятый Конституционный закон "О прокуратуре" отражает всю систему прокуратуры и компетенции от районов до центрального звена. Конституционный закон "О прокуратуре" разработан с целью реализации изменений, внесенных в Конституцию по итогам республиканского референдума. Основными задачами прокуратуры определяются защита человека, его жизни, прав и свобод как высших ценностей государства, а также обеспечение законности на территории страны. Следует отметить, что деятельность органов прокуратуры впервые будет регулироваться конституционным законом. Надеемся, что этот шаг внесет важный вклад в совершенствование правозащитной системы страны. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Также 3 ноября депутаты Сената приняли Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном суде Республики Казахстан" Документ направили на подпись главе государства. Законопроект разработан в целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".