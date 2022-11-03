Досаев обратился с призывом к алматинцам

Аким Алматы Ерболат Досаев 3 ноября 2022 года обратился к жителям мегаполиса с призывом заботиться о домашних питомцах, сообщает Zakon.kz.

На встрече акима с населением Алмалинского района Ерболата Досаева попросили помочь с бродячими собаками.

Казахстан присоединяется к международным конвенциям по защите животных. Я хочу призвать к ответственности самих хозяев четвероногих друзей. Как показывает статистика, больше 60% животных остаются брошенными на улице. Это наша ответственность, мы должны ухаживать за ними, – обратился градоначальник к алматинцам.

По словам Досаева, его попросили выделить больше средств для отлова, чипирования животных. Это, как отметил аким, связано с изменением в законодательстве и необходимостью соответствия международным стандартам содержания животных.

Мы после отлова собак некоторое время держим их в приюте. Я дам поручение акиму (Алмалинского. – Прим. ред.) района, чтобы они провели дополнительную работу в ближайшую неделю. В этом году были закуплены спецтранспорт, спецсредства. Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы рассказал, что на днях 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса.