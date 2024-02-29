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Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам Алматы

Ерболат Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам Фото: акимат Алматы
Аким Ерболат Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима с жителями Наурызбайского района 29 февраля один из застройщиков рассказал, что Управление градостроительного контроля города вынесло предписание по одному из строящихся объектов компании, однако на устранение нарушений выделило всего три месяца.

Ерболат Досаев узнал алматинца и ответил, что его компания начала строительство без разрешительных документов. Поэтому принятые меры ГАСКом должны быть соответствующим образом исполнены.

"Хочу обратиться ко всем строительным компаниям и застройщикам города. Все, кто работает в законном поле и имеет необходимые разрешения, как аким города заверяю вас, что буду поддерживать и помогать достраивать проекты, реализовывать их. Диктатура закона является основой нормального развитого государства. И я хочу, чтобы в Алматы меня услышали. Все, что по закону, буду поддерживать, все, что вне законного поля, будем разговаривать, как положено. Если кто-то хочет обратиться в суд, то с удовольствием готов там встретиться", – заявил Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы высказался о точечной застройке города. Он подчеркнул, что в 2024 году в Алматы будет действовать мораторий на изменение планировки при строительстве.

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