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Неизвестный протаранил толпу митингующих в Бразилии

Неизвестный протаранил толпу митингующих в Бразилии Фото: pxhere
2 ноября неизвестный за рулем автомобиля задавил 15 человек на митинге против нового президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, еще четверо участников акции протеста госпитализированы в тяжелом состоянии.

Лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва 31 октября победил на выборах главы Бразилии. Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции. После того, как Верховный суд отменил приговор, политик смог вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

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Анастасия Стативкина
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