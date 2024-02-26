Возле резиденции президента Бразилии задержали неизвестного мужчину

По данным правоохранителей страны, неизвестного мужчину заметили в жилом комплексе неподалеку от официальной резиденции президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, сообщает Zakon.kz.

В Бразилии правоохранители задержали мужчину, который пытался на автомобиле проникнуть на территорию президентского дворца Алворада. Об этом говорится на официальном сайте федеральной полиции Бразилии.

По данным агентства Agência Brasil, во время произошедшего глава государства и его супруга Розангела да Силва находились в резиденции. Безопасности первых лиц государства ничего не угрожало. Поскольку машина мужчины не смогла приблизиться к дворцу, так как после отказа подозреваемого остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами.

На допросе выяснилось, что подозреваемый в проникновении на территорию резиденции президента Бразилии живет неподалеку и мог элементарно ошибиться дорогой по пути домой. До окончания расследования автомобиль нарушителя президентского спокойствия был временно изъят.

А в Шымкенте сотрудниками Управления полиции при мониторинге камер видеонаблюдения с использованием программы "Коргау" опознали автомобиль и задержали подозреваемого в убийстве.