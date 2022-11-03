Рекорды Лиги чемпионов: Мбаппе и другие герои заключительного тура

По итогам заключительного 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА зафиксирован ряд достижений главного европейского клубного турнира, авторами которых стали Килиан Мбаппе, Рико Льюс, Карло Анчелотти и другие, сообщает Zakon.kz.

Талантливый французский нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ, который достиг отметки в 40 забитых мячей. Он сделал это в возрасте 23-х лет, 10 месяцев и 13 дней. Тем самым француз обошел достижение легендарного Месси. Аргентинец сумел достигнуть рекорда в 40 голов в возрасте 24-х лет, 4 месяцев и 8 дней. Лео установил свое достижение 1 ноября 2011 года, а Мбаппе – 2 ноября 2022-го, ровно через 11 лет.

Фото: Instagram/rico.lewis

17-летний защитник "Ман Сити" Рико Льюис побил рекорд Карима Бензема в ЛЧ, выйдя впервые в стартовом составе на матч и отметившись голом в ворота "Севильи".

Молодой англичанин забил мяч в возрасте 17-ти лет и 346 дней. А достижение Бензема было в 17 лет и 352 дня.

Фото: Instagram/lukamodric10

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич установил рекорд ЛЧ как самый возрастной игрок, который забил гол с пенальти. Хорват реализовал 11-метровый удар в матче группового этапа против "Селтика", он забил в возрасте 37-ти лет и 54 дней. Прежнее достижение принадлежит Бураку Йылмазу, когда он отличился в составе "Лилля", поразив ворота "Челси", ему тогда было 36 лет и 244 дня.

Фото: Instagram/mrancelotti

Карло Анчелотти повторил рекорд ЛЧ по числу побед среди главных тренеров. "Реал" под руководством итальянца в 6-м туре переиграл "Селтик" – 5:1. Данный успех стал для Анчелотти 102-м в этом турнире. По этому показателю он сравнялся с Алексом Фергюсоном и может перегнать его в ближайшее время, так как "сэр Алекс" уже на пенсии.

Фото: Instagram/championsleague

Помимо рекордов 6-й тур Лиги чемпионов запомнился другими необычными показателями.

В игре "Реала" с "Селтиком" женщина-арбитр Стефани Фраппар назначила три пенальти за 34 минуты. В 1/8 финала ЛЧ нынешнего сезона вышли по 4 клуба из АПЛ и немецкой Бундеслиги. Обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема впервые в карьере не сумел поразить ворота соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

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