Дебютный гол Мбаппе в составе "Реала" в Лиге чемпионов прокомментировал Анчелотти
Фото: Instagram/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в дебютном матче Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
17 сентября мадридский "Реал" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов – 2024/2025 с немецким "Штутгартом" (3:1). Французский форвард забил гол в этой встрече.
"Мбаппе является фантастическим игроком. Он очень скромный, усердно работает. Килиан отличный парень, мы все им очень довольны", – говорит Анчелотти.
Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
17 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
УЕФА сезона-2024/2025, в котором итальянский "Ювентус" принимал
нидерландский ПСВ на своем домашнем стадионе "Альянц" в Турине.
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