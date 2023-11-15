Мажилис принял поправки в Кодекс о недрах

На пленарном заседании Мажилиса 15 ноября депутаты приняли и направили в Сенат законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно заключению профильного комитета Мажилиса, основная цель законопроекта – повышение инвестиционной привлекательности геологической разведки и добычи углеводородов, оптимизация процедур государственной экспертизы базовых проектных документов, снижение финансовых и административных издержек недропользователей при разработке месторождений.

При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты предложили внести в текст ряд изменений.

"Для законодательного регулирования контроля за недрами депуты внесли поправки, предусматривающие обязательное предоставление права недропользования на основании прямых переговоров по крупным месторождениям нацкомпании в области углеводородов с долевым участием 50% и более. Для поддержания эффективной эксплуатации старых месторождений внесли поправки, предусматривающие введение критерия "истощающегося месторождения" и нового контрактного обязательства "инвестиционное обязательство недропользователя", – пояснили в комитете.

Чтобы ускорить разработку залежей, расположенных на смежных участках недр, которые находятся в распоряжении у одного и того же недропользователя, предусмотрели поправки, которые позволяют увеличить один участок недр за счет другого.

Также депутаты предложили расширить полномочия компетентного органа, дав ему возможность определять порядок реализации пилотных проектов, автоматизировав мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту или лицензии на недропользование, процедуры предоставления через информационные системы права недропользования, регистрацию перехода или залога права недропользования или объектов, связанных с правом недропользования.

Чтобы упростить и ускорить обращение взыскания на право недропользования и связанные с ним объекты, депутаты исключили разрешительный порядок участия в торгах. При этом организатора торгов обяжут получать от компетентного органа сведения о праве недропользования (или доли в праве недропользования), которое выставлено на торги.

Вдобавок внесли поправки, предусматривающие возможность однократно продлить период разведки на срок не более трех лет при условии принятия дополнительных инвестиционных обязательств, в том числе:

– обязательного размещения денежных средств в размере 750 тыс. МРП в банке второго уровня; – осуществления недропользователем перевода накопленных средств ликвидационного фонда в счет формирования залога банковского вклада; – подачи повторного заявления на участие в аукционе по предоставлению права недропользования при устранении несущественных замечаний.

На заседаниях рабочей группы часть норм законопроекта конкретизировали и отредактировали, поправки привели в соответствие с правилами юридической техники и нормотворческой практикой.

В целом депутаты поддержали рассматриваемые поправки во втором чтении и направили их в Сенат.

В первом чтении проект поправок в Кодекс "О недрах и недропользовании" Мажилис одобрил 13 сентября.

Также ранее депутаты Мажилиса обратились к Министерству энергетики и потребовали открыть доступ к деталям соглашений о разделе продукции крупных иностранных компаний, занимающихся добычей углеводородов в Казахстане.

