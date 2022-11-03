Смертельный враг шахтеров: что известно о трагедии в Шахтинске

Трагедия на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошла этой ночью. В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

ЧП в Шахтинске произошло 3 ноября 2022 года примерно в 03:00. В компании "Арселор Миттал Темиртау" заявили, что на шахте при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар.

В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован. Спасти пятерых горняков не удалось, они погибли, еще четверо пострадали.

Список погибших шахтеров:

1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 г.р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – восемь лет. Осталась мать;

2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 г.р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 21 год. Остались родители и двое детей;

3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 г.р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении;

4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 г.р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – восемь лет. Остались родители;

5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 г.р., помощник машиниста буровой установки. Стаж работы – два месяца. Остался отец.

Какие травмы получили шахтеры

По последним данным, двоих пострадавших доставили в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова в Караганде. У них открытая черепно-мозговая травма и отравление газами. Обоих уже готовят к операции, которую планируют провести в ближайшие часы. Остальных горняков осмотрели в медпункте и отправили домой.

Что происходит на шахте сейчас

Практически сразу в Карагандинскую область вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. На месте происшествия был создан оперативный штаб, а к расследованию приступила специальная комиссия. Сейчас установлена только предварительная причина: это выброс метана. Точную причину трагедии на шахте назовут после тщательной проверки. Стоит отметить, что производственный процесс на восьми угольных шахтах временно приостановлен. Идет поисково-спасательная операция внутри шахты.

Какую помощь оказывают родным погибших

Сейчас с родными работают психологи МЧС Казахстана. Областные власти и компания, которой принадлежит шахта, пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь, в том числе предприятие возьмет на себя все расходы по организации похорон. Также семьям выплатят 10 годовых зарплат. Плюс будут погашены все кредиты, оплачено обучение детей и купят новое жилье.

По какой статье начато расследование

По данному факту заведено уголовное дело по ст. 277, ч. 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Территория полностью оцеплена полицейскими, а у шахты также работают криминалисты.

Сейчас все возгорания внутри угольной шахты ликвидированы. Ильин отмечает, что имеется небольшое задымление, и в эти минуты идет активное проветривание и разведка участков.

Глава государства и представитель компании о трагедии на шахте

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. От компании к родным также обратился директор угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков.

– Мы приносим свои извинения семьям погибших, коллегам наших шахтеров. Всем семьям погибших и пострадавших шахтеров будет оказана помощь.

Шахту запустили в 1964 году, и спустя 14 лет на ней произошла первая авария, тогда погибли четверо рабочих. В 1985 году погибли двое, в 1995 году – двое пострадали, 13 погибли, в 1998 году – один погиб, в 1999 году – трое погибли, двое пострадали.

Одна из масштабных аварий по количеству жертв случилась именно на этой шахте еще в 2006 году. Тогда при работах по замене вентиляционных труб в шахте произошел взрыв. Погиб 41 человек. Причиной аварии было названо нарушение техники безопасности. Шесть рабочих шахты были осуждены по итогам расследования.

Недавние происшествия на шахтах в Карагандинской области

Отметим, 10 июня 2022 года на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау" также погибли четверо работников и еще один пострадал. Трагедия произошла во время демонтажа огнеупорной кладки – в недействующей термической печи в кузнечно-прессовом цехе на них обрушилась кровля. Рабочие погибли под обломками.

Еще одна трагедия на шахте произошла 7 ноября 2021 года. Тогда на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли шесть человек. В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.

Проверка и эксплуатация шахты имени Ленина

По словам Юрия Ильина, шахта имени Ленина в Шахтинске, на которой произошел взрыв 3 ноября, проверялась подразделением технического надзора в июне текущего года, сразу после трагического случая.

Стоит отметить, что с 1997 по 2021 год на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли или получили травмы порядка 130 человек.