Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших, – говорится в телеграмме.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу.

3 ноября обнаружили тело пятого шахтера, сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.

По данному факту начато расследование по статье 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").