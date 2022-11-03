Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте

Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших, – говорится в телеграмме.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу.

3 ноября обнаружили тело пятого шахтера, сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.

По данному факту начато расследование по статье 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

Читайте также

Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане

Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей

Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления