Власти временно приостановили работу восьми шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 3 ноября на брифинге в СЦК рассказал о ситуации на шахте имени Ленина в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ильин заявил о гибели пяти горняков.

К сожалению, мы имеем статистику – пять человек погибли. Тела данных сотрудников подняты и находятся на судебно-медицинской экспертизе для определения причин смерти. Назначена госкомиссия. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы внутри шахты. Возгорания практически все ликвидированы. Имеется задымление, сейчас идет активное проветривание шахты и разведка участков. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин

По его словам, комиссия ночью приступит к исследованию места происшествия.

На данное время можем констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана по концентрации около 5% – в пределах самой взрывоопасной зоны, с последующим возгоранием. Для выяснения причины выброса будет работать комиссия. Глава МЧС

Шахта проверялась подразделением технического надзора в июне, добавил министр. По его словам, замечаний, связанных с выбросом метана, на период проверки не было.

На данный момент приостановлена работа всех шахт АО "АрселорМиттал Темиртау" на сутки для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участков и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту. По работе шахты имени Ленина будет решение комиссии. Его примут после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий и работы экспертной комиссии. Глава МЧС РК

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.