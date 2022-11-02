Дело Сатыбалдыулы: в бюджет Казахстана вернули свыше 230 млн долларов
Как отмечено в сообщении ведомства, следствие установило в странах дальнего зарубежья и вернуло в Казахстан эксклюзивные драгоценные камни, принадлежащие фигурантам дела.
Стоимость драгоценностей составляет свыше 230 млн долларов. Деньги обращены в доход государства.
Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 млн долларов в иностранные ценные бумаги. Эта сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана.
О задержании Кайрата Сатыбалдыулы стало известно 13 марта. Тогда Антикор расследовал уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
26 сентября Сатыбалдыулы приговорили к 6 годам.
Приговор озвучил судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов.
Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе нацхолдингах, нацкомпаниях, нацинституциях, акционером которых является государство, сроком на 10 лет.Нурлан Баяхметов
Отбывать наказание Сатыбалдыулы будет в учреждении средней безопасности.