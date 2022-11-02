Дело Сатыбалдыулы: в бюджет Казахстана вернули свыше 230 млн долларов

Агентство по противодействию коррупции продолжает расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, которые были получены преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, следствие установило в странах дальнего зарубежья и вернуло в Казахстан эксклюзивные драгоценные камни, принадлежащие фигурантам дела.

Стоимость драгоценностей составляет свыше 230 млн долларов. Деньги обращены в доход государства.

Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 млн долларов в иностранные ценные бумаги. Эта сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана.

О задержании Кайрата Сатыбалдыулы стало известно 13 марта. Тогда Антикор расследовал уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

26 сентября Сатыбалдыулы приговорили к 6 годам.

Приговор озвучил судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов.

Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе нацхолдингах, нацкомпаниях, нацинституциях, акционером которых является государство, сроком на 10 лет. Нурлан Баяхметов

Отбывать наказание Сатыбалдыулы будет в учреждении средней безопасности.