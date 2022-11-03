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Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Футзал Фото: Instagram/afckairat
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда футзальной Лиги чемпионов. По итогам этой процедуры алматинский "Кайрат" попал в подгруппу С, игры которой пройдут в Алматы с 23 по 26 ноября, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы на своей площадке примут чешский "Хрудим", "Люксол" из Мальты и португальскую "Бенфику", обладателя Кубка УЕФА по мини-футболу сезона 2010 года.

Матчи элитного раунда квартета С пройдут с 23 по 26 ноября 2022 года в Алматы, передает пресс-служба АФК "Кайрат". Победитель подгруппы получит путевку в "Финал четырех", который запланирован на 4-5 и 6-7 мая 2023 года.

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