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Футзальный "Кайрат" узнал соперников по элитному раунду Лиги чемпионов УЕФА

Футзал Элитный раунд Фото: Instagram/afckairat
2 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. 16 команд, в числе которых алматинский "Кайрат", распределены по четырем подгруппам, сообщает Zakon.kz.

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По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в подгруппу В, где нашими соперниками стали еще 3 клуба. Алматинской дружине будут противостоять "Бенфика" (Португалия), "Добовец" (Словения) и "Приштина" (Косово).

Матчи данной подгруппы пройдут в Словении, на арене "Приштины", с 28 ноября по 3 декабря.

Победитель квартета далее получит путевку в "Финал четырех", где команды определят лучшую футзальную дружины Европы.

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