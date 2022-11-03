12 лет рабства: вынесен приговор жителю Семея

Полицейские Абайской области спасли от рабства мужчину с инвалидностью. По данным областного департамента полиции, молодой мужчина 12 лет провел в трудовом рабстве у жителя Семея, который представлялся родственником потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника ДП Абайской области Наримана Кульдикова, в настоящее время потерпевший возвращен родственникам, а подозреваемый районным судом Жарминского района был признан виновным по двум статьям УК РК: ст. 128, ч. 2, п. 2, 8, 11, 12 "Торговля людьми" и ст. 190, ч. 3, п. 1 "Мошенничество".

Суд приговорил его к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности, – рассказал замначальника областного ДП.

По данным ведомства, молодой мужчина 12 лет провел в трудовом рабстве.

В ходе проверки подведомственной территории сотруднику полиции ОП Шар Жарминского района, постоянно поддерживающему связь с жителями подконтрольной территории, позвонил глава одного из КХ и сообщил, что нанял нового работника. Выехавший на территорию крестьянского хозяйства полицейский установил, что у новоиспеченного работника отсутствовали документы. Пресс-служба ДП Абайской области

Кроме того, он даже не смог назвать свои анкетные данные.

Заподозрив неладное, страж порядка, воспользовавшись отсутствием рядом с потерпевшим хозяина, узнал фамилию мужчины. Далее полицейский установил родную сестру потерпевшего, которая сообщила, что тот самый неразговорчивый мужчина еще с 2010 года не выходил на связь. В тот момент сошелся "преступный пазл". Пресс-служба ДП Абайской области

Как сообщается, мужчину нашли на одном из крестьянских хозяйств в Жарминском районе, где он работал по найму скотником.

Следствием установлено, что с ноября 2010 года 26-летний мужчина находился в рабстве в 11 крестьянских хозяйствах.

Ранее неоднократно судимый житель областного центра познакомился с 54-летним уроженцем Тарбагатайского района на рыбалке в селе Тугыл. Поняв, что 26-летний молодой физически развитый парень страдает психическим расстройством, мужчина задумал использовать его в качестве рабочей силы на хозяйстве. Далее все пошло как в культовом фильме "12 лет рабства". Пресс-служба ДП Абайской области

По данным областной полиции, более 12 лет потерпевший работал на крестьянских хозяйствах в районе Семея, Уланского, Абайского и Жарминского районов, куда его продавали как своего работника и вводили в заблуждение, говоря, что это родственник.

Зарплату потерпевшего переводили на счет осужденного, после чего он присваивал денежные средства в течение всего времени. Сумма заработной платы составила почти 2 млн тенге. Пресс-служба ДП Абайской области

Кроме этого, как отметили в ведомстве, предприимчивый мужчина "умудрялся похищать и ежемесячные пенсионные накопления и социальные выплаты инвалида".

Общая сумма ущерба составила свыше 4 млн тенге. Пресс-служба ДП Абайской области