Казахстанца освободили из рабства

В Абайской области мужчину несколько недель держали в трудовом рабстве, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась женщина по факту исчезновения брата, 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.

"В ходе проверки информации сотрудники областного УБОП задержали двоих мужчин, которые путем обмана забрали телефон и вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 км от города в целях трудовой эксплуатации", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве.





"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 128 УК "Торговля людьми", – говорится в сообщении.

Потерпевшего вернули родственникам.

Ранее в Павлодарской области мужчину два года держали в трудовом рабстве. .