Казахстанца освободили из рабства
Фото: Zakon.kz
В Абайской области мужчину несколько недель держали в трудовом рабстве, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратилась женщина по факту исчезновения брата, 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.
"В ходе проверки информации сотрудники областного УБОП задержали двоих мужчин, которые путем обмана забрали телефон и вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 км от города в целях трудовой эксплуатации", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 128 УК "Торговля людьми", – говорится в сообщении.
Потерпевшего вернули родственникам.
Ранее в Павлодарской области мужчину два года держали в трудовом рабстве. .
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript