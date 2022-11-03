Семьям погибших в Шахтинске горняков дадут жилье

По словам акима Карагандинской области Жениса Касымбека, ведется работа с семьями погибших. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, согласно коллективному договору семьям выплатят 10 годовых зарплат. Плюс будут погашены все кредиты, оплачено обучение детей. Также семьям купят новое жилье.

В ночь со 2 на 3 ноября на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел внезапный выброс газа метана. Под землей в этот момент находились больше ста горняков. Эвакуировать успели 106 человек. Четверо рабочих погибли. Тело пятого искали всю ночь и нашли в 9 утра.

Четверых пострадавших доставили в больницу города Шахтинска. Двое из пострадавших были переведены в токсикологическое отделение Многопрофильной больницы имени Макажанова в Караганду. Тем временем санавиацией в Шахтинск прибыли два нейрохирурга и два реаниматолога для проведения консилиума. После консилиума этих двух шахтеров также перевезли в клинику Макажанова. Помимо отравления метаном у них диагностированы открытые черепно-мозговые травмы. Их прооперировали.

Ева Гоцкая