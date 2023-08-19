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Премьер встретился с семьей пропавшего горняка

люди Фото: primeminister.kz
Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область для встречи с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz.

Также премьер планирует провести оперативное совещание с руководством акимата и центральных госорганов.

В городе Шахтинске Смаилов в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются.

Алихан Смаилов также встретился с супругой шахтера Армана Кашкея, погибшего на шахте имени Ленина в ноябре прошлого года.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

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