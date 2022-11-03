В Алматы родилась девочка весом более 5 килограммов

1 ноября в родильном доме №4 Алматы родилась малышка весом 5,1 килограмма. Врачи рассказали Zakon.kz, что крупные дети в наше время не редкость.

У жительницы Алматы Натальи это уже четвертый ребенок.

Акушер-гинеколог родильного дома №4 Алматы Айнур Иманкулова уточнила, что у женщины наблюдалось многоводие. При крупном плоде врачи прибегают к родоразрешению путем кесарева сечения. Однако хирургическое вмешательство не потребовалось и малыш родился спустя три часа весом 5 килограммов 100 граммов.

Наталья уже готовится к выписке.

Мне 38 лет, старшей дочери 11 лет, сыну девять лет, еще есть маленький сын 2,7 года и вот девочка Дарья. Старшая дочь у меня родилась тоже с крупным весом – 4100 граммов, – рассказывает алматинка Наталья.

Врачи заявляют, что крупный плод теперь не редкость. Причины развития крупного плода разные: сахарный диабет у беременной, гемолитическая болезнь, наследственность, вторая и последующие беременности, питание беременной.

В августе в Нур-Султане родился малыш-батыр весом 5,8 килограмма.