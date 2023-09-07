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Младенец-гигант весом более 6 килограммов родился в Алматы

Малыш-гигант родился в Алматы Фото: pixabay
В городском родильном доме №5 Алматы родился ребенок весом 6 кг 300 г, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, жительница Алматы поступила в родильный дом со схватками, и УЗИ показало, что вес ребенка составляет 4 килограмма 800 граммов.

Медики приняли решение провести операцию — кесарево сечение. Уже после родов стало известно, что малыш родился с гигантским весом – 6300 граммов. Этот случай оказался сюрпризом не только для врачей, но и для самой мамы, которая не ожидала родить такого крупного ребенка.

"Ребенок появился на свет путем кесарева сечения, так как имелись медицинские показания, и плод находился в неправильном положении. Это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Мама и ее сын чувствуют себя здоровыми. Это третий ребенок в семье", – прокомментировала заведующая отделением новорожденных Сауле Кененбаева.

Согласно стандартам в медицине, плод считается крупным, если он весит более 4 кг, и гигантским, если он весит более 5 кг.

Ранее сообщалось, что в Атырау родился мальчик весом 5,7 кг. 

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Жанель Абдрахманова
Алматы
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