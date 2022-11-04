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Законодательство РК

В Туркестанской области произошло массовое ДТП

область Фото: polisia.kz
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перевале Казыгурт по трассе Алматы – Термез. Инцидент произошел 2 ноября, сообщает Zakon.kz.

В то время, как сотрудник батальона патрульной полиции принимал административные меры в отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz Е350 с тонированными стеклами, водитель автомашины Lada 21015, ехавший в направлении Шымкента, врезался в заднюю часть иномарки.

В свою очередь Mercedes-Benz Е350 столкнулся со стоявшим впереди автомобилем полицейского.

Несколько автомобилей получили повреждения. Жертв нет. Водителя Lada и двух пассажиров с различными травмами увезли в центральную больницу.

Факт зарегистрировали по ч. 2 статьи 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.

Проводится досудебное расследование.

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