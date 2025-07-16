Жесткое ДТП с участием полицейского произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети, сообщает Zakon.kz.

Информация об аварии появилась в соцсетях сегодня, 16 июля.

"В редакцию пришло сообщение о том, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, неподалеку от села Жансугуров, произошло серьезное ДТП с участием полицейского. По словам отправителя, столкнулись автомобили Honda и Mercedes-Benz, за рулем которого находился сотрудник полиции в форме и звании майора. Как утверждают очевидцы, семья на Honda возвращалась с отдыха, с озера Алаколь, в сторону Алматы. В момент происшествия Mercedes, которым управлял полицейский, выполнял разворот и не уступил дорогу, что и привело к столкновению. В результате ДТП пострадали дети, находившиеся в салоне Honda", – указано в описании.

На опубликованных кадрах видно, что Honda после столкновения врезалась в столб, авто получило значительные повреждения.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу сообщили, что по факту этого ДТП зарегистрирован материал.

"Водитель автомашины Honda, следуя по трассе Алматы – Усть-Каменогорск, допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу. Автомашина помещена на специализированную стоянку. По факту ДТП с участием сотрудника полиции начато служебное расследование", – прокомментировали в полиции.

Там обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Накануне, 15 июля, Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что за полгода в стране на трассах республиканского и областного значения произошло 986 ДТП, унесших жизни 180 человек.