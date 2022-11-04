Из Казахстана незаконно вывезли бензин на 54 млн тенге

Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом "топливной присадки". Общий объем топлива составил 165 тонн стоимостью 54 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, также 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95, объемом 280 тонн, стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией.

"Данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму 90 млн долларов США", – сообщили в АФМ.

Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства. С осужденного взыскана в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.

Приговором суда директор ТОО признан виновным и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно.

10 августа из Павлодарской области пытались незаконно вывезти бензин марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан.