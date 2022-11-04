Невестка тайно оформила кредит в 750 тысяч на свекровь в Жамбылской области

Жительница Турар Рыскуловского района Жамбылской области тайно оформила кредит на свекровь в размере 750 000 тенге. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, задержанная полностью признала вину.

26 октября жительница обратилась с заявлением в полицию и заявила, что на ее имя через мобильное приложение незаконно оформили кредит на сумму 750 000 тенге.

Об этом она узнала от сотрудницы банка. По телефону ей сообщили о просрочке выплаты кредита.

В полиции уточнили, что задержали подозреваемую: ей оказалась невестка пострадавшей.

Задержанная на допросе, по данным ведомства, полностью признала свою вину.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления").

Ранее сообщалось, что жительница Павлодара съездила в гости к родственникам и вернулась с чужим кредитом. В гостях на женщину незаконно оформили кредит, попросив телефон, чтобы позвонить.