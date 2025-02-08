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Общество

Женщина тайно оформила кредит на знакомого в ЗКО

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 10:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница села Жаксыбай Жанибекского района ЗКО воспользовалась доверчивостью мужчины и оформила на односельчанина кредит в размере 2,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Мой Город со ссылкой на пресс-службу областного суда, в декабре 2023 года житель села Жаксыбай Жанибекского района обратился к односельчанке с просьбой проверить кредит в банке, так как у потерпевшего не было мобильного телефона. Подсудимая скачала на свой телефон приложение банка.

"Воспользовавшись моментом и доверием потерпевшего, загрузила другое банковское приложение и оформила товарный кредит на сумму 499 274 тенге. Затем обналичила эти деньги. Поступившие на счет потерпевшего 379 450 тенге перевела себе на счет. Далее она еще несколько раз оформила онлайн кредит через мобильное приложение банка, причинив ущерб односельчанину на общую сумму в 2,3 млн тенге", – отмечается в сообщении.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к ограничению свободы на три года шесть месяцев. Гражданский иск потерпевшего полностью удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу.

Отмечается, что в августе 2024 года подсудимая оплатила кредит 1,2 млн тенге, непогашенной осталась сумма в 1,1 млн тенге.

"Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в целом вина подсудимой объективно доказана, правильно квалифицирована. Кроме того, установил, что гражданский иск на сумму 1,1 млн тенге, который потерпевший требует от ответчика в качестве материального ущерба, полностью подлежит удовлетворению", – говорится в сообщении суда ЗКО.
Ранее сообщалось, что пенсионерка набрала кредитов на 21 млн тенге после звонка "бывшего начальника". 

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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